Seară de seară vorbim despre problemele românilor. Și niciun decident nu pare că ne aude. Așa că ne-am dus noi în România reală, acolo unde oamenii se zbat cu problemele zi de zi. Acolo frații noștri ne spun cu ochii în lacrimi că nu pot să se gândească la sărbătorile de iarnă. Pentru că ei sunt preocupați cu ce își fac un ceai pe seară. Am găsit un bătrân care după o viață de trudă încă mai muncește doar pentru lemnele de foc. Și un altul care se bucură că are cu ce își face focul, după ce a primit niște scânduri din gardul vecinului. Să privim România săracă în ochi, într-un material realizat de jurnaliștii Realitatea PLUS Ionela Arcanu și Dan Podăriță.