Este o zi numai buna pentru autoperfectionare. Luna paseste cu gratie in Fecioara, asa ca vom incepe lucrurile intr-un cadru de spirit eficient, gata sa facem alegeri responsabile. Luna va face apoi sextil cu Soarele in Rac, dandu-ne un impuls emotional de a continua, desi opozitia Lunii fata de Saturn ne-ar putea aminti de orice limitari care se profileaza. Din fericire, Luna va face un trigon final cu Jupiter in Taur, sporind capacitatea noastra de a trece peste orice granita perceputa.