De la 1 iulie, după majorarea venitului minim pe economie, oamenii vor plăti mai mult. Contribuția lunară va fi majorată, iar costul unui an de vechime cumpărat depășește pragul de 11 mii de lei.

CU CÂT SE SCUMPEȘTE VECHIMEA ÎN MUNCĂ



acum - 825 de lei/lună

1 iulie - 925 de lei/lună



3 luni de vechime în muncă - 2.775 de lei

6 luni de vechime în muncă - 5.550 de lei

1 an de vechime în muncă - 11.100 de lei



Sursa: Realitatea PLUS



CINE POATE CUMPĂRA VECHIME ÎN MUNCĂ



-românii care se apropie de vârsta de pensionare și nu au atins stagiul minim de cotizare

-poate fi plătită oricând, dar românii vor beneficia de ea doar când împlinesc vârsta de pensionare



Sursa: Realitatea PLUS