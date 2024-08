Dacă în acest an valoarea voucherelor este de 250 de lei, acestea fiind acordate o dată la două luni, anul următor acestea vor fi înjumătățite, adică beneficiarii vor primi doar 125 de lei, o dată la șase luni. Cu alte cuvinte, cei incluși în program vor primi doar 750 de lei pe an față de 1500 de lei, potrivit Realitatea Plus.

Pensia medie, care în acest moment este de 2.250 de lei, va crește, din septembrie, la 2.761 de lei.

O nouă tranşă de 250 lei va ajunge în aceste zile la 2,6 milioane de români cu venituri mici, a anunţat, marţi, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, potrivit Agerpres.