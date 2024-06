După o săptămână de chin în care a suportat operații și dureri cumplite, și încă nu s-a refăcut, femeia a povestit coșmarul pe care l-a trăit și cum a trecut pe lângă moarte. Tânăra se întorcea din Serbia împreună cu alte 2 femei pe pista de biciclete inaugurată de curând din fonduri europene.

"Am avut un blocaj în momentul în care au apărut câinii și nu am pedalat tare ca și colegele mele. Am încercat să mă înțeleg cu ei, dar erau ieșiți de sub orice control. Am avut mare noroc că nu m-au mușcat de față, gât, sau vreo arteră. Echipajul de ambulanță a știut exact unde să vină pentru că în data de 16 martie au ridicat o altă victima din același loc. Ulterior am aflat că este vorba de un alt coleg de-al meu", a declarat victima.

Colegele femeii sunt cele care au sunat la 112 și au încercat să gonească animalele agresive. Potrivit acesteia, nici în cazul ei nici în cazul colegului la rândul său atacat în aceeași zonă de aceiași câini, autoritățile nu s-ar fi prezentat la fața locului și nu ar fi luat nicio măsură.

Totul vine după ce în urmă cu un an, Ana Oros în vârstă de 40 de ani a fost ucisă de o haită de câini maidanezi în timp ce se afla la alergat pe malul Lacului Morii din Capitală. Femeia era divorțată și a lăsat în urmă un copil de doar 13 ani.