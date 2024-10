Pe 22 octombrie, parintii fetei cereau ajutorul politiei pentru a-si gasi copilul. Oamenii legii au pornit in cautarea fetei si au apelat si la ajutorul cetatenilor, potrivit BZI.

Ulterior, fata a fost gasita la Roman. Chiar daca minora a fost de acord sa intretina raporturi sexuale cu tanarul, politistii au descins la locuinta individului, iar in urma perchezitiilor l-au retinut pentru viol.

„La data de 25 octombrie a.c., politistii au retinut un tanar de 19 ani, banuit de comiterea infractiunii de viol savarsit asupra unui minor, fapta petrecuta in judetul Neamt. Din cercetari a rezultat ca, la data de 22 octombrie a.c., acesta i-ar fi solicitat persoanei vatamate (o minora de 12 ani) sa se deplaseze din municipiul Iasi in judetul Neamt, unde, ulterior, ar fi intretinut un raport sexual consimtit cu aceasta. In baza probatoriului administrat in cauza, acesta a fost retinut de politisti pentru 24 de ore”, a precizat Adina Ciobanu, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi.