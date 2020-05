O elevă l-a rugat pe primar să îi cumpere un telefon pentru cursurile online cu promisiunea că-l plătește din alocație

"Sunt constienta ca singura noastra sansa pentru a reusi in viata este sa invatam bine. Am apreciat intotdeauna ca ne-ati sprijinit. (...) Acum, cu aceasta nebunie ce ne tine departe de bancile scolii, singura noastra legatura cu profesorii nostri este mediul online. Momentan folosim toti telefonul mamei mele, dar nu reusim sa tinem pasul cu acest sistem de invatamant, din cauza lipsei unui alt telefon.



Stiu ca aveti un suflet bun si va rog cu toata fiinta mea sa imi imprumutati si mie un telefon, iar daca nu aveti unul disponilbil, v-as ruga sa imi cumparati dumneavoastra unul in rate, iar lunar, cand voi primi alocatia va voi aduce banii. Sper sa intelegeti situatia financiara cu care se confrunta parintii mei si sa dati curs rugamintii mele. Promit sa nu va dezamagesc!", a scris eleva, potrivit postarii primarului.