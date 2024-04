Totodată, parchetul general a început urmărirea penală pentru omor, după ce, în 3 zile, săptămâna trecută, ar fi fost uciși 17 oameni. Acuzația, făcută tot de un cadru medical, este cercetată de procurori, Ministerul Sănătății și Colegiul medicilor.

Au fost audieri maraton în cazul ororilor de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Capitală. Directoarea de îngrijiri medicale a stat patru ore în fața procurorilor. La audieri au ajuns și două asistente. Potrivit surselor, una dintre ele a susţinut varianta colegei.

Totul ar fi pornit din cauza unei răfuieli între fosta conducere şi actuala şefă de la ATI. O răfuiala pentru care s-ar arunca în aer vieţile a zeci de oameni.



În urma scandalului de la spital, în exclusivitate la Realitatea Plus, un document exploziv a fost făcut public în direct la emisiunea Culisele Statului Paralel. Este vorba despre o sesizare făcută de fosta șefă de la ATI, Elena Voicu, către ministerul sănătății. Aceasta se plânge că a fost dată jos de la conducerea spitalului în mod abuziv, iar acuzațiile care i se aduc de către managerul actual sunt nefondate.

„Ce legătură are mortalitatea cu sefia mea? Ca se moare pe capete, mai rau ca n pandemie? ce cauta morga in spatele spitalului? De ce mortalitatea e mai mare acum cu 10 doctori si era mai mica cand eram 4 doctori in terapie?”, a spus fosta șefă de la ATI la Realitatea Plus.

Alexandru Rafila, despre scandalul de la Pantelimon: „Este intolerabil să pui pacienții în pericol pentru orgoliul propriu!”

„Suntem preocupati de sanatatea pacientilor si pacientii sunt tratati la noi in siguranta” a spus managerul spitalului, Bogdan Socea.

Declarațiile managerului spitalului vin după ce, potrivit surselor, medicii au dat dispoziție ca pacienților de la ATI să le fie scăzută doza de noradrenalină, serul care îi ținea în viață. În loc de 15 sau 20 de miligrame, bolnavii primeau doar 1 miligram, adică de 20 de ori mai puţin. În câteva ore, bolnavii intrau în stop cardiac şi mureau.

Procurorii au formualt infracţiunea de OMOR în dosarul morților de la Spitalul Pantelimon. Trei martori audiați

Mai mult, asistentele ar fi refuzat să execute ordinele, așa că medicii ar fi micșorat cantitatea de noradrenalină de unii singuri. Și mai grav este că în unele cazuri doctorii ar fi înlocuit substanța cu ser fiziologic, inutil în astfel de cazuri.

În plus, apar noi dezvăluiri teribile. Scenariul teribil de acum nu ar fi unul singular. Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților susține în exclusivitate la 100% că 46 de persoane ar fi murit într-o lună.

„Acum au murit 17 dar acum o luna de zile de joi si pana luni au murit 46 de persoane. În lunea urmatoare dupa ce au fost aceste decese mirosea in tot spitalul a cadavre umane morga era plina toate sertarele erau pline pe jos erau cadavre”, a spus Florin Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților, într-o intervenție la Realitatea Plus.

Probleme similare la acest spital au fost și în anul 2016, atunci când șefa ATI spunea că trebuie tratați pacienții tineri care au speranță de viață, în timp ce bătrânii nu.

