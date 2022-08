Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a fost solicitat să intervină într-o familie în care o mamă nu vrea să-i dea voie fiicei sale să se spovedască de frică să nu se călugărească, potrivit svnews.ro.

”Aș dori să vă întreb ce pot face dacă vreau să mă duc să mă spovedesc, dar mama nu mă lasă și am insistat foarte mult, dar tot nu e de acord pentru că spune să mai aștept o săptămână ca să rezolv întâi alte probleme. Dar eu mă simt foarte rău de 3 săptămâni cu inima și deși nu știu dacă am vreo problemă cardiacă, îmi este foarte frică să nu mor nespovedită, întrucât am niște dureri puternice la inimă. Nu știu cum să fac să mă lase să merg la spovedit zilele următoare, la părintele duhovnic și din cauza aceasta am ajuns să mă cert și foarte rău cu ea, deși nu vreau, și nu știu cum ar trebui să procedez? Ei îi este frică de fapt că dacă mă duc să mă spovedesc, o să mă duc să mă călugăresc și nu e de acord. Eu voiam să fac acest lucru, deși nu știu când ar fi momentul și la ce mănăstire să merg. Îmi puteți da niște îndrumări?”, i-a scris femeia înaltului prelat.

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, recunoscut pentu înțelepciunea, harul și tactul mesajelor sale, a sfătuit-o pe cea care i-a scris să încerce să ia legătura cu duhovnicul ei, pe alte căi, dacă nu poate ajunge la el și să se sfătuiască, dar fără a NEGLIJA SFATUL PĂRINȚILOR.