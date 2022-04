Potrivit studiului derulat de la începutul anului 2021 și până sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, prin campania de vaccinare anti-COVID au fost prevenite peste 500.000 de spitalizări şi peste 55.000 de internări la terapie intensivă, relatează Reuters, preluat de Agerpres.



Italia a înregistrat 161.032 de decese asociate COVID-19 de la izbucnirea focarului, în februarie 2020, acesta fiind al doilea cel mai sumbru bilanţ din Europa, după Marea Britanie şi pe locul al optulea la nivel mondial. Ţara a raportat până în prezent 15,4 milioane de cazuri de infectare.



Aproximativ 79% dintre italieni au fost complet vaccinaţi, iar 65% au primit şi doza de rapel (booster), potrivit cifrelor Our World in Data.



Totodată, studiul estimează că 72% dintre persoanele a căror viaţă a fost salvată de vaccinuri au 80 de ani şi peste această vârstă, 19% sunt în grupa de vârstă 70-79 de ani, 7% au între 60 şi 69 de ani, iar 3% au sub 60 de ani, mai arată sursa citată.