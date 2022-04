La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripa clinica, IACRS si pneumonii) a fost de 30.563, cu 1.4% mai mic comparativ cu cel inregistrat in aceeasi saptamana a sezonului precedent (30.991) si cu 40 .8% mai

mic comparativ cu cel din saptamana anterioara (51.609).

Au fost raportate la nivel national 839 cazuri de gripa clinica comparativ cu 41 cazuri inregistrate in S 16/2021.

In saptamana 18.04.2022-24.04.2022 (S 16) au fost raportate 4 cazuri de Infectii Respiratorii Acute Severe (SARI), cu 3 mai putine fata de saptamana precedenta si fata de zero in aceeasi perioada a sezonului precedent.

Nu a fost raportat niciun deces nou confirmat cu virus gripal.

Pana in prezent au fost inregistrate 3 decese confirmate cu virus gripal:

1. Barbat in varsta de 58 de ani, din jud.Timis, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3

Data decesului: 14.04.2022

2. Femeie in varsta de 78 de ani, din jud.Olt, fara conditii medicale preexistente cunoscute si nevaccinata anti-gripal, confirmata cu virus gripal tip A, subtip H3

Data decesului: 17.04.2022

3. Barbat in varsta de 77 de ani, din jud.Mures, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, confirmat cu virus gripal tip A, subtip H3

Data decesului: 18.04.2022

Pana la data de 24.04.2022 au fost vaccinate antigripal 1.512.459 persoane din grupele la risc, cu vaccin distribuit de Ministerul Sanatatii.