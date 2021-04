„Nu numai sportul de performanţă contează şi medaliile olimpice, ci contează foarte mult câţi copii fac sport, acei copii cum pornesc în viaţă şi, desigur, masa mare efectiv cât de mult face mişcare, că deocamdată stăm foarte prost, la nivel naţional avem de la 2 la 5%, suntem printre ultimii în Europa la acest capitol şi, desigur, şi alimentaţia, ne aflăm printre primii care avem supraponderali", a declarat Eduard Novak.

„Pentru mine a fi ministrul Tineretului şi Sportului în România înseamnă ca şi cum aş fi câştigat încă un titlu olimpic, este cumva o încununare a carierei mele de sportiv de performanţă. De 35 de ani mă aflu în sportul românesc, am început de foarte jos, am trecut prin toate nivelele în două sporturi şi am condus şi Federaţia de ciclism, pe care am preluat-o aproape în aceeaşi stare cum este starea actuală a sportului din România şi am dus-o la un nivel în care a devenit una dintre cele mai puternice federaţii din Balcani. Sunt foarte mândru de acest lucru, cred că cunosc foarte bine meseria şi am văzut această oportunitate. Ştiţi foarte bine că nu am fost politician, dar am văzut această oportunitate de a face ceva istoric şi cred că este un moment oportun ca să putem să punem bazele unui sport într-adevăr bine construit, bine gândit, mai ales în momentul actual, în care suntem în această formaţie, coaliţie, împreună cu domnul ministru Tanczos Barna, domnul ministru Cseke Attila şi domnul viceprim-ministru Kelemen Hunor, să facem nişte lucruri remarcabile pentru viitorul copiilor noştri", a mai spus Eduard Novak.