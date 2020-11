Noul James Bond va fi femeie. Ce a pățit actrița Lashana Lynch după ce a făcut anunțul

Într-un interviu pentru ediția americană a publicației Harper’s Bazaar, actrița britanică Lashana Lynch a confirmat ca va fi noul James Bond.

Valul de ură revărsat de fanii serialului, care nu își imaginau că o femeie poate să preia rolul interpretat, de-a lungul deceniilor, de Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan sau Daniel Craig a luat-o prin surprindere pe Lynch.

“ Sunt o femeie de culoare, orice alta femeie de culoare ar fi fost distribuita in acest rol am fi purtat aceeasi conversatie. Ar fi fost victima acelorasi atacuri, aceleasi abuzuri. Dar asta confirma ca, daca purtam aceasta converatie si toate aceste lucruri se intampla, sunt parte din ceva revolutionar care ar putea schimba mentalitati”, a declarat Lynch, potrivit urban.ro.

Lashana Lynch, în vârstă de 32 de ani, are origini jamaicane, dar s-a născut și a crescut la Londra. Ultimul film cu Daniel Craig în rolul Bond, "No Time to Die", va fi lansat în aprilie 2021, iar Lashana are și ea un rol.