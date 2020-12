Noua tulpină de coronavirus, depistată și în Ucraina

„Ucraina nu are posibilitatea de a identifica acest virus în cadrul unei testări în masă. Dar persoanele care au asigurări de sănătate în țări ale Uniunii Europene pot identifica această mutaţie a virusului. Astfel, eu am reuşit să confirm că există deja cazuri de infecție cu noua tulpină a virusului în regiunea Transcarpatia” – a explicat Viktor Petrov, adăugând că virusul SARS-CoV-2 va continua să sufere mutaţii. Medicul a mai declarat că, în regiunile Ucrainei care se învecinează cu țări ale UE, „se poate vedea deja că se schimbă tabloul clinic în cazul infecţiei cu noul coronavirus, în special în rândul tinerilor”. „Adică este posibil să nu existe anosmie (pierderea temporară a mirosului), dar deteriorarea țesutului pulmonar are loc într-un ritm alert, deși este o formă uşoară a bolii” – a mai menţionat specialistul ucrainean în boli infecțioase.