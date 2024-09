Poliţia Capitalei a anunţat, joi, că în continuarea cercetărilor făcute de poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în dosarul penal de furt, tâlhărie calificată, lipsire de libertate în mod ilegal, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de tranzacţii financiare în mod fraudulos şi tăinuire, au fost efectuate şi alte activităţi de cercetare şi de urmărire penală, în vederea probării activităţii infracţionale.



Cercetările şi investigaţiile desfăşurate au condus către alte 9 persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor menționate.



De altfel, miercuri au fost puse în aplicare 10 mandate de aducere, emise pe numele bănuiţilor, unul dintre aceştia fiind deja sub măsura arestului la domiciu în acest dosar.



”După audieri, faţă de 8 bănuiţi a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmand ca, în cursul zilei de astăzi, să fie prezentaţi în faţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu propunere de punere în mişcare a urmăririi penale şi luarea altor măsuri privative de libertate”, a arătat Poliţia Capitalei.



Dosarul vizează persoane suspectate că abordau cetăţeni străini pe care îi invitau să bea în baruri din Centrul Vechi şi, folosindu-le cardurile sau telefoanele, le sustrăgeau bani din conturi



Astfel, în 12 iunie, au fost puse în executare 17 mandate de percheziţie domiciliară şi 8 mandate de aducere. În urma audierilor, şase suspecţi au fost reţinuţi, iar ulterior cinci au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, celălalt fiind plasat în arest la domiciliu, tot pentru 30 de zile.



În urma cercetărilor, s-a stabilit că mai mulţi bănuiţi identificau persoane vătămate, de regulă cetăţeni străini, pe care le conduceau în incinta a două societăţi comerciale, sub pretextul consumului de alcool, în compania altor persoane.



Ulterior, profitând de starea vulnerabilă a acestora, cauzată de efectul consumului de alcool, le-ar fi manipulat telefoanele mobile sau cardurile bancare, efectuând mai multe tranzacţii financiare sau transferând sume de bani prin intermediul unor aplicaţii de banking, către diferite conturi.



Din cercetări, s-a stabilit că, în unele cazuri, bănuiţii ar fi sustras sau ar fi deposedat, prin violenţă, persoanele vătămate de anumite bunuri, inclusiv prin lipsirea de libertate în mod ilegal a acestora.



Prejudiciul creat a fost estimat la aproximativ 100.000 de euro.



Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Serviciul de Investigaţii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.



Pe parcursul activităţilor s-a beneficiat de suportul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, dar şi de sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Capitalei, precum şi de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.