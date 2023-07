Potrivit declarațiilor copilului, el a fost constrâns să dea declarații cu privire la faptul că a apelat 119 - număr unic de telefon la nivel național pentru cazurile de abuzuri la adresa celor mici. De asemenea, adolescentul a dezvăluit că o educatoare i-a pedepsit pe doi copii, lăsându-i să doarmă fără saltele, ca o formă de disciplină pentru o dispută între ei.

„M-a pus să dau declarații că de unde am numărul copilului. Eu am sunat la numărul copilului și le-am spus ce se întâmplă pe modul. Au încercat să mă mute din modul, m-au amenințat că mă dau afară cu poliția. Și după ce am sunat la numărul copilului m-au mutat înapoi.

Doamna Mitrea Mioara i-a pus pe doi copii să doarmă fără salteaua de la pat, le-a luat salteaua și i-a lăsat să doarmă așa, pe fiare, ca pedeapsă pentru că s-au certat”, a spus copilul.

Îngrijorător este faptul că, potrivit mărturiilor, au existat cazuri de minore însărcinate care au părăsit instituția fără a fi supuse unei anchete sociale sau monitorizări adecvate, iar când s-au întors însărcinate au fost excluse din cămin.

„Au fost minore însărcinate, au plecat la iubiții lor, fără anchetă, și au venit însărcinate. Apoi le-a dat afară”, spune cel mic.

Copilul a mai dezvăluit că, înainte de controalele oficiale, educatoarele le impuneau să facă peste tot curățenie, iar afișele cu informații despre cum să raporteze eventuale abuzuri erau ascunse, astfel încât minorii să nu aibă acces la acestea. La controale, echipele de verificare interacționau în principal cu educatorii, neglijând în mare măsură să discute minorii plasați în centre.

„Când veneau controale, înainte ne zicea să facem curat. Și ne puneau afișe unde putem să sunăm dacă ni se întâmplă ceva, dar noi nu știam că putem să sunăm, ne ascundeau asta, nu ne informau. La control vorbeau doar cu educatorii, pe noi ne chemau rar”, a mai spus copilul.

Mărturiile acestuia relevă că parte din conducerea DGASPC Teleorman era conștientă de aceste abuzuri și neglijențe, dar nu a luat măsuri corespunzătoare pentru a proteja copiii și pentru a sancționa persoanele responsabile.

„Conducerea DGASPC Teleorman știe, da, dar nu prea rezolvă nimic, toți știu, și educatorii, dar nu-i interesează”.

Conducerea DGASPC Teleorman este acum în centrul atenției și se confruntă cu acuzații serioase de nepăsare și complicitate în fața abuzurilor și neglijenței la adresa copiilor vulnerabili, mai ales că acolo a existat un caz cutremurător cu 9 copii violați de un educator.

Până în prezent, în urma anchetelor, doar directorul de la AJPIS Teleorman a fost suspendat din funcție până la finalizarea verificărilor.

SE ȘTIA de copiii bătuți, violați în centre sociale din Teleorman