„Mi-aș fi dorit să nu mai fac acest subiect, dar, credeți-mă, nu pot. N-am văzut o singură propoziție de la apărare în care să spună că sunt nevinovate si ca au respectat jurământul lui Hipocrat și că au vrut bine.

Judecătorii spun car: În România nu există legislatia si nimeni nu se poate substitui lui Dumnezeu sa decida daca cineva moare sau traieste. Punct.

In convorbirile pe care eu le-am dat din referat reiese clar ca una dintre cele doua doctorite discutau cu o doamna careia ii spunea „În fisa ai scris corect, ca pe tine pe fisa te judeca, pe fisa”. Ele nici o clipa nu se asteptau ca procurorii sa scoata datele.

O sa vedeti in motivarea judecatorilor, ca este foarte important ce spun procurorii acolo pe baza informatiilor de la medicii legisti: Spun ca noradrenalina dispare foarte repede din corp si nu mai poti sa-ti dai seama cat a primit ca doza. Adica cei care au murit, degeaba se va face exhumarea, pentru ca nu mai poate nimeni sa isi dea seama.

Chiar daca asistenta respectiva spune ca a injectat suplimentar doza pana la 20, eu nu pot sa accept asa ceva pentru ca doamna respectiva nu a respectat protocolul. La fel de bine, si actiunea sistentei putea sa il omoare pe pacient, nu s-a intamplat lucrul acesta, pentru ca pacientul si-a revenit intre cele doua momente, cum scrie in motivare. Dar protocolul nu a fost respectat. Asistenta trebuia in secunda doi sa se duca la seful ierarhic superior, sa-i comunice ce se intampla, sa faca doar ce scrie in fisa, nimic altceva, pentru ca asta era protocolul. Mai mult, daca seful ierarhic superior nu facea nimic sa mearga si mai departe, si apoi la Parchet. Deci eu nu pot sa ccept, pentru ca, vedeti voi, daca acceptam ca asistentele pot sa vina peste doctori si sa faca niste proceduri, nu este in regula.

Faptul ca asistentele, in prima faza, o parte dintre ele, au depus marturie mincinoasa, este o alta problema.” a spus Anca Alexandrescu.

„In referatul de arestare apar declaratiile martorilor care sunt coroborate cu probele obtinute din injectomate, din fisele pacientilor, deci astea sunt probele, de fapt. Asistentele nu au venit decat sa confirme. In plus de asta, inclusiv discutiile inregistrare pe telefoane confirma lucrurile pe care procurorii le sustin in acest caz. Dar ia, care este grija apararii: Grija apararii este ca facem noi seriale la tv inca din luna aprilie si ca vezi Doamne nu apare nicaieri ca nu sunt nevinovate. Dar stai un pic: Eu nu am vazut o fraza in care sa explice avocatul apararii ca doamnele sunt de buna credinta, nimic. Totul este atac la presa, atac la premier, atac la procurori, atac peste atac”, a comentat Anca Alexandrescu.