Avocatul Adrian Cuculis dă replica după ce avocații lui Pascu acuză că victimele erau bete

Celebrul avocat aduce clarificări importante pentru a combate încercările de a distorsiona adevărul și de a influența opinia publică în legătură cu starea de arest a inculpatului. Atât familia victimei decedate Roberta Dragomir, cât și celelalte persoane vătămate în urma accidentului, doresc să se facă dreptate și să nu mai fie jignite victimele accidentului.

Avocații beizadelei drogate au declarat că tinerii uciși pe trecerea de pietoni ar fi fost băuți în momentul impactului.

Din documentele medicale referitoare la cei doi decedați, Roberta Dragomir și Sebastian Olariu, reies informații clare și precise, care contrazic flagrant declarațiile făcute de avocatul apărării.

Ce a declarat avocatul Adrian Cuculis

„Avand in vedere afirmațiile unuia dintre apărătorii lui Vlad Pascu, in cauza cunoscuta cu nume marginal “Accidentul de la 2Mai”, afirmații ce au fost făcute in mod public cu intenția vădită de a denatura adevărul si de a influenta opinia publicului cu privire la starea de arest a inculpatului Vlad Pascu, atât familia victimei (decedate) Dragomir cat si celelalte părți vătămate in urma accidentului produs din culpa exclusiva a lui Vlad Pascu, emitem prezentul comunicat:

Din actele medicale ale celor 2 decedați, Dragomir Roberta cat si Olariu Sebastian, reies alte date științifice decât cele prezentate in cadrul afirmațiilor publice făcute de către avocatul apărării.

Cu privire la numita Roberta Dragomir, necropsia releva faptul ca aceasta avea o alcoolemie in sânge de 0.78g la mie, ceea ce din punct de vedere al codului rutier, reprezinta pragul de contravenție si nu de infracțiune. Ca atare, legiuitorul a stabilit ca o persoana cu o îmbibație alcoolică de sub 0.80g la mie, este cel mult pasibila de amenda contravențională.

In ceea ce îl privește pe Olariu Sebastian, acesta NU avea alcool in sânge DELOC.

Mai mult decât atât chiar si in ipoteza in care valorile alcoolemiei celor doi ar fi fost de peste 0.80 g la mie sau in orice alta concentrație, acest lucru este irelevant in contextul in care victimele au fost acroșate de pe partea NON CAROSABILA respectiv de pe terasamentul drumului unde se considera a fi zona PIETONALA.

Astfel, existenta sau nu a unei concentrații de alcool in sânge(deși nu exista in cazul lui Sebastian absolut deloc), NU ar fi putut influenta posibilitatea de apărare a victimelor care au fost oricum lovite și omorâte. Faptul că Vlad Pascu, sub multipla influenta a drogurilor si conducând cu viteza, a gonit spre ei si i-a omorât pe cei doi, iar acum apărarea incearcă culpabilizarea victimelor nu arata nimic altceva decât un CINISM exagerat si lipsa totala de empatie, de înțelegere a unor probe si in conformitate cu Decizia de interpretate a ICCJ cu numărul 12/2016 referitoare la culpa in întinderea prejudiciului.”, a transmis avocatul Adrian Cuculis pentru Realitatea.net.

În același timp, avocatul spune că va cere socoteală pentru jignirile aduse familiilor îndoliate care și-au pierdut copiii în tragicul accident petrecut în urmă cu an. Acesta aduce argumente solide și îi contrazice pe avocații tânărului.

Reamintim că Vlad Pascu s-a urcat drogat la volan și a gonit pe străzile stațiunii.

„Afirmațiile absolut denigratoare la memoria victimelor si la demnitatea supraviețuitorilor, făcute de către apărarea lui Vlad Pascu, sunt vădit contrazise si de raportul de expertiza efectuat in cauza cu privire la dinamica accidentului unde se arata culpa lui Vlad Pascu in producerea accidentului.

Apreciem ca drept jignitoare afirmațiile produse in spațiul public nu doar in raport de persoanele in cauza ci fata de multitudinea de victime ale accidentelor rutiere produse de către șoferii îmbibați de substanțe interzise si care conduc cu mult peste viteza legala in disprețul lor vădit pentru viata.

Av. Cuculis pentru Familia Dragomir, Ionescu, Coniac, Barzan.”, a completat avocatul Adrian Cuculis.