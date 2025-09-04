Ministerul Public (OM) consideră că rolul lor a fost prea mic pentru a justifica trimiterea în judecată. „Deși i-au sprijinit pe principalii suspecți prin acțiuni auxiliare, OM apreciază că nu se poate dovedi că aceștia știau că faptele lor erau legate de furt”, a anunțat instituția joi.

Patru piese de artă românească de mare valoare au fost furate la 25 ianuarie 2025. Obiectele sustrase făceau parte din expoziția „Dacia – Regatul de aur și argint”. Printre acestea se află celebrata cască de aur de la Coțofenești și trei brățări de aur. Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest, scrie NL Times.

OM a precizat că doar un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard, co-inculpat, va fi trimis în judecată. El este suspectat că a furat plăcuțe de înmatriculare și este citat pentru o audiere cu ușile închise la Ministerul Public.

Principalii suspecți sunt acuzați de furt și de distrugerea muzeului prin detonarea unei bombe artizanale cu artificii, un dispozitiv de tip flashbanger Ti-Rex, la intrarea de marfă din spatele instituției. Jan B., 20 de ani, și Bernhard Z., 35 de ani, sunt de asemenea suspectați că au furat mașina folosită la fugă, care a fost ulterior incendiată.

Vehiculul a părăsit muzeul după furt și a fost găsit mai târziu ars complet sub un viaduct, în apropiere de Rolde. B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, ar fi fost creierul jafului.

Toți cei trei suspecți principali își folosesc dreptul de a păstra tăcerea.