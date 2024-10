Numele laureatei a fost anunţat de secretarul permanent al acestei instituţii, Mats Malm.



"În opera sa, Han Kang se confruntă totodată cu seturi invizibile de reguli şi, în fiecare dintre lucrările sale, are o conştiinţă unică a legăturilor dintre trup şi suflet, dintre cei vii şi cei morţi, iar prin stilul său poetic şi experimental a devenit un inovator în proza contemporană", a declarat Anders Olsson, preşedintele Comitetului Nobel pentru literatură.



Scriitoarea Han Kang s-a născut în 1970 în oraşul sud-coreean Gwangju înainte de a se muta cu familia la Seul, la vârsta de nouă ani. Ea provine dintr-un mediu social cu profunde afinităţi literare, tatăl său fiind un romancier apreciat. Pe lângă scris, Han Kang s-a dedicat totodată artei şi muzicii, un amănunt care se reflectă în întreaga sa creaţie literară.



Şi-a început cariera în 1993 odată cu publicarea unor poezii în revista Literature and Society. Debutul ei în proză s-a produs în 1995 cu colecţia de nuvele "Love of Yeosu", dar marele ei succes internaţional s-a produs odată cu romanul "The Vegetarian", publicat în coreeană în 2007 şi recompensat, după ce a fost tradus în engleză, cu prestigiosul premiu Man International Booker în 2016.



O carte bazată mai mult pe intrigă este "The Wind Blows, Go" din 2010, un roman amplu şi complex despre prietenie şi artă, în care durerea şi dorinţa de transformare sunt puternic prezente.





În 2023, Academia Suedeză a atribuit premiul Nobel pentru literatură scriitorului norvegian Jon Fosse.



Cu excepţia distincţiei acordate în domeniul economiei, premiile Nobel au fost create de magnatul suedez Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei.