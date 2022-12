1. Lenjerie intima rosie Pentru noroc in dragoste in noul an, traditia spune ca lenjeria intima e solutia. Asa ca, daca esti superstitioasa, poart-o neaparat in noaptea dintre ani!

2. Bani in mana Uita de portofel, pusculita sau card in noaptea de Revelion. Traditia spune ca trebuie sa ai bani in mana daca vrei ca noul an sa fie unul plin de profituri!

3. Dorinta La miezul noptii, trebuie sa-ti pui o dorinta, asa ca asigura-te ca ai una buna! Gandeste-te la ceva ce iti doresti foarte mult si care te va implini in anul ce urmeaza!

4. Vasc Tot traditia spune ca de Revelion trebuie sa te saruti cu iubitul sub vasc. Dar ce te faci daca nu il ai? Ei bine, mergi la cumparaturi cat mai repede, sa nu ramai noaptea fara materia prima ce-ti asigura o cale neteda in dragoste!

5. Dar cel mai important este să ai alături persoana iubită. Se zice ca in noaptea de Revelion, prima persoana care iti calca pragul trebuie sa fie un barbat! Asta probabil ca vine din trecut, cand femeile abia asteptau sa se marite.