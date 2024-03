Primarul Capitalei, Nicușor Dan, spune că instituțiile statului nu controlează cazurile de corupție „de miliarde de euro” semnalate de el, dar „a găsit corupție de 39.000 de lei” la Oana Sivache.

„În primul rând, ca să fiu foarte clar, toată lumea pentru care există suspiciuni trebuie cercetată. Însă, ce poate să creadă un cetățean normal din România când primarul municipiului București de trei ani, votat de 260.000 de oameni, vorbește într-una: corupție, foloase necuvenite de miliarde de euro, PUZ-uri de sector, ISC și nu există niciun fel de control... Și vine DNA și spune că a găsit corupție de 39.000 de lei sau vine Parchetul și spune că a găsit corupție la Brașov, că viceprimarul a dat un spațiu unui ONG să facă o exproziție... Oare ce crede cetățeanul român despre Justiția din România în această alăturare de fapte.

Am primit de la avocatul doamnei, că DNA-ul nu s-a învrednicit să trimită oficial, am primit faptul că Parchetul îi interzice să ocupe funcția de director pentru 60 de zile. Am luat act și facem dispoziția de înlocuire a ei cu cineva. Azi”, a declarat Nicușor Dan.

Oana Sivache, directorul general al ASSMB, urmărită penal pentru luare de mită Directorul general al ASSMB Oana Sivache a fost pusă sub control judiciar de Direcţia Naţională Anticorupţie, după ce a fost pusă sub urmărire penală pentru luare de mită. În acelaşi dosar, sub control judiciar va fi cercetat şi managerul Spitalului "Colţea", Bogdan Furtună, fiind pus sub urmărire penală pentru dare de mită, au precizat sursele menţionate.

Oana Sivache s-a prezentat, miercuri, la sediul DNA pentru a fi audiată, după ce, pe 12 decembrie 2023, procurorii DNA au efectuat percheziţii la Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti şi la spitalele "Colţea" şi "Sf. Luca" din Capitală într-un dosar de corupţie legat de implementarea de servicii IT la unităţi sanitare din Bucureşti.