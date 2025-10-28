„În măsura în care PSD-ul va decide în 2027 că Sorin Grindeanu este propunerea de premier, nu văd de ce nu aş face această nominalizare. Dar până în 2027, mai este un an şi jumătate”, a declarat Nicuşor Dan, într-un interviu acordat Cotidianul.ro.

La remarca potrivit căreia a fost unul dintre românii care au protestat în Piaţa Victoriei, după adoptarea Ordonanţei 13, chiar de guvernul condus atunci de Sorin Grindeanu, Nicușor Dan a explicat că actuala situație este cu totul alta și chiar s-a distanțat de ideile „reziștilor”. „Eram un proaspăt deputat USR. Suntem într-o situaţie politică diferită, în care stabilitatea în România înseamnă, chiar dacă sunt mulţi dintre votanţii mei care au rămas în logica asta de contestare a PSD-ului, suntem într-o configuraţie politică în care stabilitatea este importantă şi stabilitatea asta nu se poate fără PSD. Asta este adevărul.”

Pe de altă parte, șeful statului nu și-a ascuns speranța ca guvernul Bolojan să reziste până la rotativa din primăvara lui 2027, dar a admis că vor fi evaluări de miniştri, în interiorul partidelor, în interiorul coaliţiei.