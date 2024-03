Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat amuzat, luni seară, la o televiziune de știri, că a prezentat doar informațiile care ”îl avantajau” din sondajul pe care l-a comandat și l-a prezentat luni dimineață. Nicușor Dan a declarat că a prezentat sondajul pentru a le arăta susținătorilor lui că ”avem o șansă reală să câștigăm”. În sondaj, Piedone avea un ușor avantaj în fața actualului primar care era cotat la 39,3%.

Dan a mai spus că sondajul are mai multe slideuri, inclusiv cu Gabriela Firea și a subliniat că nu ia în serios candidatura lui Cristian Popescu Piedone, spunând că acesta ”va negocia” la un moment cu PSD o eventuală retragere.

Nicușor Dan a mai subliniat că este avantajat și ar avea un avans semnificativ dacă în cursa pentru Primăria București vor intra și Cristian Popescu Piedone, și Gabriela Firea: ”Ei își împart voturile”, a spus primarul general.

Nicușor Dan: "PSD și PNL nu au electorate foarte compatibile. Adică votanții PNL nu votează un candidat PSD, iar votanții PSD nu votează un candidat PNL. Acum, ca și în 2020, 2016, o să avem o luptă între dreapta și PSD. Avem alegeri într-un singur tur, ați văzut sondajul pe care l-am publicat, intenția pentru mine este 39%, pentru PSD este la 30-32%. Asta înseamnă că asta o să fie o luptă între mine și candidatul PSD.

Eu nu iau foarte în serios candidatura domnului Piedone. Aștept candidatul PSD și asta va fi lupta. Asta este predicația mea pentru alegeri. PSD e PSD. Gabriela Firea a avut un consiliu local care i-a votat proiectele, Sorin Oprescu de asemenea. Invit oamenii să vadă ce am făcut noi în 3 ani cu această coaliție, cu PNL cu tot, și ce a făcut PSD-ul în 12 ani. Eu am comandat un sondaj și l-am publicat nu ca să-i fac un cadou lui Piedone, ci ca să arăt susținătorilor mei că suntem la 39%, acum două săptămâni eram la 36%, acum o lună și jumătate eram la 32%, deci am vrut să arăt susținătorilor mei că avem o șansă reală să câștigăm. În condițiile în care este și Cristian Popescu Piedone și Gabriela Firea, ei își împart voturile și atunci eu sunt mult față. Eu am spus dintotdeauna că o să am o luptă cu candidatul PSD-ului. Acum, decizia din seara asta confirmă că și la nivelul național al celor două partide s-a constatat că votanții de dreapta nu merg către candidatul PSD, și atunci ne întoarcem la lupta între dreapta și PSD. Avem alegeri într-un singur tur, cu vot util, oamenii nu dau voturi candidaților de pe locul 3, 4. Sper ca oamenii să înțeleagă că trebuie să voteze candidatul cel mai bine plasat pe dreapta, ca să nu iasă PSD-ul".