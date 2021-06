„Pe gropile din asfalt am alocat o sumă consistentă în bugetul pe care l-am votat în urmă cu câteva săptămâni. Imediat ce contractul este semnat, imediat ce vremea ne permite, o să începem să acţionăm pe segmentul acesta. Undeva în două luni estimez că o să fim bine cu străzile, cu remedierea gropilor din asfalt. În ce priveşte acţiunea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare DDD - adică ţânţari, căpuşe şi şoareci, şobolani - în precedenta şedinţă de consiliu am aprobat planul de acţiune. Avem pregătite utilajele. Imediat ce vremea ne-o permite, începem să stropim. Nu putem să facem asta când plouă, pentru că e inutil", a explicat Nicușor Dan, miercuri, în conferinţa de presă susţinută la sediul Primăriei Generale.

În ultimele săptămâni, bucureștenii s-au plâns de invazia șobolanilor și de pericolul ca rozătoarele să le invadeze apartamentele. Primarul general spunea, pe 21 mai, că e o chestiune de zile până când încep deratizarea și dezinsecția în București.

Nicuşor Dan spune mandatul pe care l-a preluat nu este unul „obişnuit” și că întârzierile sunt din cauza datoriilor curente ale PMB, de peste trei miliarde de lei, și a popririi conturilor. iar conturile i-au fost poprite. În acest sens, primarul a precizat că mandatul pe care l-a preluat nu este unul obişnuit, dar a menţionat că PMB are acum banii necesari pentru întreţinerea parcurilor şi a străzilor.



„Nu este un mandat obişnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de trei miliarde de lei - ceea ce înseamnă metroul din Drumul Taberei, ca un reper de mărime, ceea ce înseamnă că aveam obligaţia să plătim banii aceştia pe loc. Bineînţeles, am încercat să eşalonăm, am avut conturi poprite, am avut investiţiile oprite, nu a fost un mandat oarece şi, în consecinţă, pentru a ne respecta obligaţiile şi a dovedi în piaţă că suntem serioşi şi pentru a redresa această situaţie, am fost obligaţi să tăiem costuri şi acolo unde am vrut, şi acolo unde nu am fi vrut, şi aceasta a fost situaţia la parcuri şi străzi. Banii pe care nu i-am avut în martie, îi avem însă acum", a mai spus Nicușor Dan.