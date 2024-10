"Alături de primarul Capitalei, Nicușor Dan, am discutat într-un cadru informal cu reprezentanți ai mediului de afaceri despre importanța unui cadru fiscal predictibil. Am reiterat că mediul de afaceri reprezintă coloana vertebrală a economiei noastre și că debirocratizarea va rămâne o prioritate. România are nevoie de un climat investițional stabil și de încredere, iar dialogul constant între autorități și antreprenori este esențial pentru a asigura acest lucru", a scris Nicolae Ciucă pe rețelele de socializare.