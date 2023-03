„Nu avem altă şansă decât să luptăm în continuare pentru această stabilitate politică, să păstrăm această platformă prin care putem să asigurăm evoluţia economică a ţării noastre. PNRR - în momentul de faţă nu s-ar fi ajuns să se discute de cererea de plată numărul 3 dacă nu exista acest angajament şi dacă nu exista convingerea noastră că PNRR este instrumentul prin care putem să aliniem două obiective importante, cel al reformelor şi cel al investiţiilor. (...)

PNRR, reformele din PNRR, OCDE, standardele din OCDE au fost asumate în momentul cel oportun din punctul meu de vedere şi cred că este linia prin care ţara noastră poate să spere că se va înscrie în acest club al ţărilor care îşi doresc dezvoltare, îşi doresc libertate, îşi doresc toate valorile lumii democratice şi poate, la rândul ei, odată ce ajunge în acest club, să continue şi să aibă potenţial să ajute mai mult şi Republica Moldova şi celelalte ţări partenere cu care noi avem relaţii, atât în interiorul Uniunii Europene, cât şi în interiorul NATO", a spus premierul la Adunarea Generală Anuală a Membrilor Camerei de Comerţ Americane în România (AmCham).

„Deci, suntem o ţară care oferă şi predictibilitate. Aveţi aici ambii lideri ai partidelor politice care formează majoritatea parlamentară şi guvernamentală, care îşi asumă să ia măsurile necesare şi să asigure cadrul de stabilitate fiscală şi cu toţii am păstrat deschis acest dialog atunci când am luat măsuri. Ştiţi foarte bine că am declarat că Guvernul este unul orientat pro-business, este un Guvern care îşi doreşte să atragă investiţii, care sprijină investiţiile", a mai spus Nicolae Ciucă.