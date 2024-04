Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, marţi, că în coaliţie s-a agreat, în principiu, să existe candidaţi comuni pentru preşedinţiile Consiliilor judeţene Satu Mare şi Mureş.



Potrivit lui Ciucă, la Satu Mare ar urma să fie susţinut candidatul PNL, iar la Mureş cel al PSD.



"Aseară am discutat pe cifrele din sondaje. A rezultat că există şanse serioase ca un candidat comun să poată să câştige judeţul şi la Satu Mare şi la Mureş. Am agreat varianta de principiu şi azi (marţi - n.r.), la nivelul fiecărui partid, să se discute cu preşedinţii de filială şi vom avea o decizie în această seară. În principiu, este agreată", a spus Ciucă, marţi, la Parlament.



Referindu-se la candidatul PNL pentru CJ Prahova, Ciucă a spus: "Este o strategie de partid pe care daţi-mi voie să o gestionez aşa cum consider eu că este cel mai bine'. Întrebat dacă în afară de Iulian Dumitrescu există şi alte persoane care ar putea candida, liderul PNL a susţinut că "în orice situaţie există mai multe variante".

Surse: Marius Lulea ar putea fi exclus azi din AUR. Afacerile controversate ale fondatorului formațiunii politice