Nicolae Ciucă a fost întrebat, marţi seară, la Digi 24, dacă extremismul reprezintă un pericol pentru România, având în vedere poziţionarea în sondaje a AUR, şi a afirmat: ”Cetăţenii români sunt suficient de lucizii, au demonstrat-o de fiecare dată, că au capacitatea să înţeleagă ceea ce poate să fie componenta reală a unui demers şi ce poate să fie componenta retorică a unui demers”.

Liderul PNL crede că ”extremismul trebuie să reprezinte o îngrijorare pentru noi toţi”.

”Iese din afara normalului, nu are nicio treabă cu raţiunea şi nu cred că ne aflăm într-un moment în care să putem să discutăm prea mult. Orice discuţie nu face decât să potenţeze componenta extremistă”, a adăugat liderul PNL.

Întrebat dacă liberalii iau în calcul să încheie vreo alianţă, coaliţie de guvernare sau orice altă formă de colaborare cu AUR, Ciucă a răspuns: ”În tot ceea ce am discutat ca posibil construct politic nu am luat în calcul partidele extremiste (...) Sub nicio formă”.