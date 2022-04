Ceea ce consider foarte important pentru perioada următoare este să adaptăm permanent sistemul de sănătate la nevoile pacienților și la cele mai noi standarde în materie de terapie și de siguranță, obiective pe care Guvernul le are în atenție inclusiv prin Programul de Guvernare și prin jaloanele și țintele pe care România și le-a propus în cadrul Componentei Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență", a transmis premierul Nicolae Ciucă.

”Am încredere în medici şi în personalul din sistemul sanitar românesc, care salvează zilnic vieţi sau le redau oamenilor sănătatea, că îşi vor continua cu succes misiunea în slujba vieţii şi le mulţumesc, încă o dată, pentru aceasta!”, a mai adăugat premierul.

Ziua mondială a sănătăţii este sărbătorită, în fiecare an, la 7 aprilie. În acest an - 2022, tema marcării zilei este „Our planet, our health”. În mijlocul pandemiei cu noul coronavirus, a unei planete poluate, a bolilor în creştere precum cancerul, astmul, bolile de inimă, cu prilejul acestei zile, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) atrage atenţia la nivel global asupra acţiunilor urgente necesare pentru a menţine oamenii şi planeta sănătoşi şi pentru a promova o mişcare de creare a societăţilor, concentrată pe bunăstare.