Nicolae Ciucă spune că „dacă nu ne încadrăm în ținta de deficit riscăm să pierdem fondurile europene”.

„4,4% este ținta noastră de deficit. Măsurile care au fost aprobate până acum în Guvern se ridică la peste 3 miliarde de lei. S-a discutat despre măsuri pentru a obține bani suplimentari la buget pentru a susține aceste cheltuieli.

Am văzut foarte clar că atunci când am reușit să coordonăm investițiile din bugetul de stat cu cele din fonduri europene am obținut un trend de creștere economică.

Am afirmat de nenumărate ori că toate aceste măsuri trebuie să fie rezultatul unor discuții cu oamenii din domeniul pe care dorim să intervenim. O discuție cu producătorii și procesatorii este necesară, de aceea nu mă pot pronunța asupra unor măsuri.

Știm cu toții că în momentul în care nu ne încadrăm în ținta de deficit riscăm să pierdem fondurile europene”, a spus Nicolae Ciucă.