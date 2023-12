„Mi-a venit în minte o pildă din Biblie, pilda fiului risipitor, care după ce a bântuit prin lume, la un moment dat s-a întors tot acasă. Cam tot aşa este şi cu cei care astăzi bântuie prin anumite abordări şi poziţionări, dar în final vor realiza că adevăratul liberalism este la Partidul Naţional Liberal. Şi ştiţi de ce? Pentru că faţă de ei mai are şi ceva în plus, care nu se regăseşte la niciun alt partid. Are sintagma naţional. Naţional eu am înţeles patriotism. (…) Sunt convins că la un moment dat, de aceea am zis că uşile sunt deschise, cei care rătăcesc prin lume odată şi odată tot vor vedea unde este cu adevărat liberalismul”, a afirmat Nicolae Ciucă.

„Este o chestiune simplă pentru cei rătăciţi, au nevoie de două chestiuni, o busolă şi un azimut”, a adăugat preşedintele PNL.

De asemenea, fostul lider al liberalilor, Valeriu Stoica, prezent la eveniment, a declarat că nu crede că toţi liberalii se vor întoarce acasă.

„Nu aş vrea să spun că unii liberali sunt rătăcitori şi vor veni toţi acasă. Unii cred că se vor rătăci definitiv. Dar cei mai mulţi dintre ei au şansa să vină acasă şi întotdeauna PNL i-a primit cu braţele deschise pe cei care au venit acasă în mod sincer şi gata să ajute la construcţie”, a afirmat Valeriu Stoica.