„Vă rog ca înainte de a începe să vorbesc să păstrăm împreună un moment de reculegere pentru victimele din Ucraina ca urmare a invaziei ilegale a fortelor armate ruse in Ucraina”, a declarat Nicolae Ciucă.

Acesta i-a mulţumit apoi lui Florin Cîţu, preşedintele Senatului, ”pentru tot ce a făcut bine pentru PNL”.

„Dragi liberali, încep prin a le mulţimi antevorbitorilor mei pentru că au susţinut această moţiune şi îl salut pe preşedintele Senatului Florin Cîţu şi să îi mulţumesc pentru tot ce a făcut bine pentru PNL. Sunt în faţa dumneavoastră pentru a vă convinge că moţiunea merită să fie votată. (...) Valorile în care credem noi sunt cele care ne motivează, ne unesc, ne dau rezistenţă, ne dau capacitatea de a stabili şi îndeplini obiective politice, ne ajută să ne ridicăm când suntem căzuţi. Valorile PNL sunt valorile politicii de dreapta care a modernizat România în trecut, o face şi acum si o va face şi în viitor.

Avem un rost și o direcție, care nu se fac doar de dragul de-a face politică”, a mai afirmat Ciucă.

„Aşa am înţeles eu de la PNL şi ce e mai important e că acestea nu se fac de dragul de a face politică, ci pentru România şi valorile ei. Am scris pe prima pagina a moţiunii că am făcut acest demers conştient că forţa unui partid nu stă într-un om.

Forţa partidului e dată de primari, preşedinţii de CJ, de senatori şi deputaţi, dar şi de membri PNL şi de votanţii noştri. Este adevărat, nu sunt un membru cu vechime în partid, nu am experienţă politică şi nu vreau să par ceea ce nu sunt. Dar, cu siguranţă, Dane (Dan Motreanu – n.red.), nu mă voi lăsa prizonier”, a mai adăugat Ciucă.

„Avem responsabilitatea de a mobiliza toate resursele noastre pentru a apăra valorile democratice. Trebuie să asigurăm stabilitatea economică, stabilitatea socială și nu în ultimul rând trebuie să întărim securitatea națională. (...)

Fac un apel către toate partidele politice democrate: să nu tolerăm degradarea democrației în România, a valorilro care au stat la baza aderării la NATO și UE si sa respingem incitarea la ură și violență.

Astăzi, România are cele mai solide garanții de securitate pentru că suntem membrii NATO și membri ai celei mai mari familii Uniunea Europeană.

Parteneriatele strategice, în special cel cu SUA, reprezintă coaloana vertebrală a securității naționale.

Avem nevoie să accelerăm reformele. Avem nevoie să închidem MCV, care nu se mai justifică. Avem nevoie de o decizie cât mai rapidă pentru a intra în spațiul Schengen, iar pentru asta ne bazăm pe sprijinul colegilor din familia PPE”, a spus Ciucă.

„Am încredere în experiența dvs și în voința dvs, asumându- ne sa trecem țara prin criză.

Suntem aici pentru că trebuie să mergem înainte”, a mai declarat Nicolae Ciucă.