Nereguli în majoritatea service-urilor auto. Amenzi totale de peste 1,4 milioane de lei

"S-au constatat foarte multe nereguli la service-urile verificate, de la nerespectarea timpului de remediere a defecțiunilor, până la lipsa totală sau parțială a elementelor de informare de pe eticheta produsului sau etichete netraduse. Discutăm de traduceri care nu erau făcute în limba română pentru piesele de schimb din import. Tot aici vorbim despre lipsa totală sau parțială a autorizațiilor de funcționare. La folosirea de note de comandă incomplete sau la neeliberarea bonului fiscal. Am dispus aplicarea a 318 avertismente, 309 amenzi, am aplicat sancțiuni în valoare totală de 1.407.000 de lei", a declarat, într-o intervenție la Realitatea PLUS, Veronica Mitran.