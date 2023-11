Bărbatul din Sectorul 6 care a incendiat o femeie în scara blocului a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie în modalitatea omorului calificat, săvârșit cu premeditare și prin cruzimi.

Alexandru Ionuț Popa a fost internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din București.

Procuror: „A incendiat victima cât timp aceasta încă era în viață”

„La data de 06.11.2023, în jurul orei 08.40, în timp ce se afla în apropierea intrării din spate într-un bloc din municipiul București, sector 6, pe fondul unui conflict preexistent, inculpatul a exercitat acte de violență asupra victimei, o femeie de 54 de ani, agresând-o prin lovirea cu picioarele la nivelul capului și corpului. În același context, inculpatul a stropit victima cu un lichid inflamabil, cel mai probabil benzină, după care a incendiat-o cu o brichetă. Alertate de martorii oculari, echipajele de urgență au sosit la fața locului și au constatat decesul victimei.

Trupul victimei a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru efectuarea autopsiei medico-legale.

Probele au relevat că inculpatul este membru de familie al victimei (nepot de frate) și a premeditat săvârșirea faptei, procurând 5 litri de benzină de la o stație de carburant, deplasându-se apoi la imobilul în care locuia victima și acționând în modul descris mai sus. Având în vedere că inculpatul a incendiat victima cât timp aceasta încă era în viață, procurorii au apreciat că omorul a fost săvârșit prin cruzimi”, conform unui comunicat transmis, marți, de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Martorul cheie din dosarul crimei din Sectorul 6 a făcut prima declarație. Femeia povestește cum a încercat să o salveze pe președinta de bloc în momentul în care nepotul ei a stropit-o cu benzină și i-a dat foc, însă nu a reușit. În ultima clipă a fugit din calea focului și și-a salvat viața. Încă tremură la gândul că ar fi putut avea aceeași soartă ca femeia de 54 de ani.

„Dimineața m-am dus să fac curat. Președinta s-a dus la cutia de scrisori și eu atunci intram și zic: să le lăsați acolo, doamna Liliana, că le iau eu cu mătura. Când a intrat nepotul, a ieșit afară și când am ajuns a strigat ea: ajutor! M-am dus, el i-a dat capace la picioare. Când m-am dus era plina de sânge, a venit cu benzină, a aruncat pe ea, a aruncat și pe mine și el a zis: fugi! Eu am vrut să-l opresc, m-am băgat să-l împing, el m-a împins, când am văzut că sunt plină de benzină am fugit și când m-am intors... a bubuit, îmi tremură și acum picioarele. Cred că pe moștenire...”, a spus femeia.