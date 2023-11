Femeia se afla în scara blocului în momentul în care a fost incendiată de bărbat. Nu mai puțin de 9 persoane au sunat la 112, medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul femeii.

Camerele de supraveghere din bloc au surprins momentul în care un bărbat se ia la ceartă cu femeia în vârstă de 54 de ani, începe să o lovească și apoi îi dă foc.

Alexandru Anghel, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul București: „Este vorba de un barbat care a lovit victima de mai multe ori după care a vărsat conținutul unui bidon de 5 l, bănuim că e vorba de benzină și apoi a aprins focul. Au fost persoane care au sărit și au încercat să salveze victima, însă nu au reușit. A fost lovită de mai multe ori cu pumnii și cu picioarele”.

Vecinii din bloc spun că au auzit țipete și au fugit din case de teamă ca focul să nu se extindă și la apartamentele lor.

„Foc, foc și ieșiți, atât. S-au auzit țipete, da. Am ieșit cu mama și am fugit, practic cum ieși din scară ardea în stânga și noi am luat-o în dreapta”, a spus un vecin.

„I-a dat foc cică, a aruncat benzină pe ea și i-a dat foc. Am auzit decât salvările și poliția.

Femeia depusese o plângere pentru că ar fi fost amenințată de un bărbat să lase lumina aprinsă la subsolul blocului, iar polițiștii au mers pe pista că el ar fi posibilul autor. Bărbatul a fost prins de polițiști, iar în urma verificărilor s-a constatat că nu este el autorul omorului, ci nepotul femeii.