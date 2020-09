VIDEO Negulescu, noi dezvăluiri despre afacerile baronului Cosma: cum se "asfalta" un drum județean într-o zi

“În timp ce lucram la acest dosar, un ofiter de la directia de informatii si protectie interna din cadrul IPJ Prahova, al cărui nume nu vreau să-l fac public, mai ales că este și pensionat la momentul ăsta, mi-a solicitat o întrevedere si i-am acordat-o, moment in care mi-a adus un material în legatură cu reabilitarea unui drum judetean din Prahova care se realiza pe fonduri de la Consiliul Judetean, care la momentul respectiv era condus de dl Mircea Cosma. Ofiterul era oarecum speriat si mi-a spus ca lui ii este teama să implementeze ..și de numele ce ar fi putut fi implicate, pentru că la momentul respectiv nici nu stiam daca exista vreo implicare a președintelui CJ sau daca lucrurile erau la un nivel mai mic,” a explicat Mircea Negulescu.

Fostul procuror a subliniat faptul că, deși ofițerul nu a dat niciun nume, era evident de cine se teme. “Se temea de familia Cosma și de președintele Consiliului Județean. Așa am perceput, eu la momentul respectiv. Că ar fi putut sa-si piarda serviciul.”

Negulescu a dezvăluit și aspectul care i-a trezit suspiciuni: pentru reabilitarea unui segment de 10 kilometri dintr-un drum județean se punea condiția ca lucrarea să fie făcută ÎNTR-O SINGURĂ ZI. “După ce am aprofundat materialul respective, mi-am dat seama că, intr-adevăr, licitatia era trucata. Nu fusese castigata. Firma care urma sa participe la licitatia fixate prin noiembrie, decembrie, se apucase să efectueze lucrările la drumul respectiv cu vreo 2 luni înainte să fie scoasa la licitatie lucrarea publica respectiva. Deci ei asfaltau fara diriginte de santier, fara ordin de incepere a lucrarilor. Asfaltau asa,..cum v-ati duce dumneavostră acum, aveți o firmă de asfalt.(…) Noi am stabilit lucrul ăsta prin audieri de martori, că nu faci o lucrare ascunsa si nu te vede nimeni, nun e minerit. Asfaltezi un drum judetean, deci locuitorii de acolo au văzut că lucrările au inceput cu 2 luni inainte ca licitatia sa fie atribuita cuiva, să fie desemnat un castigator. “

Negulescu a relatat și faptul că, în ziua în care urma să fie realizată asfaltarea, potrivit prognozei meteo, urma să fie o temperatură de minus 15 grade Celsius, ori normele de asfaltare nu permit lucrări la temperaturi mai mici de minus 4 grade.”

Cam în aceeași perioadă, susține Negulescu, a început să realizeze că șeful SRI Prahova la vremea respectivă, Marin Constantin, îl proteja de fapt pe șeful CJ, Mircea Cosma.

“Am avut o intalnire cu un ofiter SRI care ar fi fost delegate să lucreze pe cauza respective, să mă ajute informativ si tehnic, că pana la urma asta era singura problema de care aveam nevoie, și in procedura respectivă am obținut de la judecător mandate de interceptare, inclusiv cu pătrundere în birourile CJ, adică era o chestie serioasă.”“SRI era singurul în măsură să pună in executare mandatele de supraveghere tehnica. (… ) a durat vreo 2 săptămâni, după care am primit un refuz verbal, efectiv nu a fost nimic scris. Că ei nu au capacitatea, posibilitatea tehnica să pună in executare mandatele respective.” a explicat Negulescu.

“Ideea este că la momentul ăla mi-am dat seama ca nu s-a droit, nu ca nu s-a putut, ceea de, din punctul meu de vedere, inseamna ca dl Marin Constantin nu facea altceva decat sa-l protejeze pe presed Consiliului Judetean.”

Fostul anchetator DNA a precizat că presiunile s-au manifestat și asupra celor 3 ofițeri cu care a colaborat la dosare. “I -a suspicionat pe cei 3 ofițeri ca mi-au furnizat informația care a dus la formarea dosarului cu drum judetean, (…) pentru că intr-o discutie cu cei 3 ofiteri am aflat că au fost trimisi si testati la poligraf ca să vadă dacă întra-devar ei mi-au disemina (…) și toti s-au trecut în rezervă.”