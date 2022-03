A patra rundă de negocieri dintre Ucraina şi Rusia a fost dificilă, a anunțat, marţi seară, Mihailo Podoliak, consilier al preşedintelui Volodimir Zelenski, înaintea noilor discuții de miercuri.

„Contradicţii profunde” persistă în negocierile ruso-ucrainene, care vor continua miercuri, dar un „compromis” este încă posibil, a spus Podoliak.

Într-un mesaj pe Twitter, acesta a transmis că discuțiile continuă miercuri și că „este un proces de negociere complicat şi extrem de laborios. Există contradicții fundamentale. Dar, desigur, un compromis este încă posibil”.

We'll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued...