Statele membre NATO, asigurate de voinţa preşedintelui american Joe Biden de a ”revitaliza” alianţele, participă la un ”summit al regăsirii” luni, la Bruxelles, şi urmează să lanseze un mesaj de unitate şi fermitate vizând Moscova şi Beijingul, relatează AFP.

Este primul summit NATO organizat de la declanșarea pandemiei, luni, la Bruxelles, crucial pentru viitorul NATO, unde se va decide elaborarea unui nou Concept Strategic axat pe consolidarea Alianței drept unic forum de consultare politică transatlantică, pe întărirea rolului său militar și pe intensificarea capacității de proiecție globală pentru a face față, în premieră, ascensiunii Chinei și comportamentului agresiv al Rusiei.

Este și pentru prima oară când noul președinte al SUA, Joe Biden, se întâlnește cu liderii aliați, iar mesajul cu care acesta va fi prezent are rolul de a relansa Alianța după epoca Donald Trump. Biden a dat deja un semnal privind mesajul principal de la summit cu ocazia întâlnirii G7, acela al apărării unui aliat atacat, prevăzută la articolul V, care este „o obligație sacră”. Este de așteptat ca de la tribuna NATO să rostească angajamentul SUA pentru principiul apărării colective prevăzut la articolul V din Tratatul Atlanticului de Nord.

Prezent la summitul NATO, preşedintele Klaus Iohannis va pleda pentru consolidarea posturii Alianței de descurajare şi apărare pe Flancul Estic aliat, în special în regiunea Mării Negre. De asemenea, însoțit de ministrul de externe Bogdan Aurescu și ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă, președintele Iohannis va susţine procesul de adaptare a NATO la actualul context de securitate, astfel încât organizaţia să devină mai puternică politic şi militar.

Liderii celor 30 de state membre ale NATO deschid un nou capitol în relațiile transatlantice și vor transmite un mesaj de puternic de unitate că Alianța Nord-Atlantică va deveni mai puternică într-o epocă a concurenței globale, a declarat, luni, secretarul general Jens Stoltenberg, dând startul summitului de la Bruxelles în care aliații vor aborda relațiile cu Rusia și ascensiunea Chinei și vor adopta agenda NATO 2030.

„Vom transmite un mesaj important Moscovei: rămânem uniţi, iar Rusia nu ne va despărţi”, a avertizat secretarul general al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), norvegianul Jens Stoltenberg.

⚠️ LIVE at 09:15 (CET) ⚠️



Doorstep statement at the start of #NATOSummit



📍@NATO HQ, Brussels🇧🇪 https://t.co/y0gidGKtMO