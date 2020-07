Mugur Mihăescu răspunde acuzațiilor din spațiul public. „Nu sunt consilierul lui Firea, am plecat de acolo acum un an”

Mugur Mihăiescu: „În 1986, pe când îmi făceam stagiul militar la Ploiești, am fost nu turnat, ci pârât de un coleg de cameră de 18 ani, ca și mine, că scriu scrisori de dragoste unei fete din Franța. După ce am fost pârât, am fost chemat la ofițerul de de contrainformații, care m-a băgat într-o cămăruță și m-a bătut. Ofițerul mi-a spus că facultatea mea s-a terminat, că voi fi trimis la Canal sau într-un batalion disciplinar. Asta dacă nu semnez un angajament. L-am semnat, aveam 18 ani După un an și jumătate, deși am crezut că m-au uitat, au venit acasă la mine. Am mers la sediul Securității, de undeva din Craiova. Tovarășul de acolo mi-a oferit o cafea și o țigară de Kent. M-a bătut din nou. Și au zis să scriu. La toate cele cinci-șase declarații pe care le-am dat până în revoluție, acestea au fost metodele specifice de extragere a informațiilor de la acest turnător al Securității care se află în fața dumneavoastră. (…) Nu am nimic de ascuns și las ascultătorii să mă judece. (…) Nu sunt consilierul lui Firea, am plecat de acolo acum un an. Pe mine m-a propus consilier o asociație, nu Gabriela Firea. M-au ales pe mine pentru că eram mai vocal. Nu am vorbit niciodată cu doamna Firea. (…) Vreți să știți cu cine am votat? Am votat cu Iohannis anul trecut.”