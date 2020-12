Motivul pentru care niciun vaccin nu ne va apăra vreodată 100% de Covid

"In momentul in care suntem expusi la o alta persoana care este infectata, iar persoana respectiva nu poarta masca, vorbeste, canta, stranuta, tuseste spre noi, picaturile respective ajung la noi. Nici noi nu purtam masca, deci scenariul cel mai prost posibil, si ajungem sa inhalam. Virusurile ajung pe mucoasa. Intra in sistem si, daca am fost vaccinati, anticorpii recunosc proteinele de pe membrana virusului si pot sa il atace. Ca noi sa putem sa fim infectiosi, nu transmitem virusurile pe care le-am luat mai departe. Ce facem e ca ne infectam, organismul nostru incepe sa produca in nestire virusuri la randul lui si apoi incepem sa imprastiem in jur. E un joc al numerelor.

Deci ca eu sa pot sa infectez alte persoane trebuie sa transmit sute de mii de virusuri, ca la el sa ajunga minim 1.000 si sa infecteze persoana respectiva. Daca la el au ajuns 1.000 sau mai mult, dar nu au intrat in celule si nu au inceput sa se multiplice, pentru ca o buna parte dintre ele au fost interceptate de catre sistemul imun care a fost deja antrenat si a sarit sa le distruga, nu ma apuc sa multiplic virusul si sa il imprastii in mediul din jur, ca sa fiu infectios. Aici nu merge ca am luat virusul si fara sa intre in mine il transmit mai departe. Cei care infecteaza o fac cu virusuri produse de propriul organism. Asa functioneaza virusurile. Deci aici e o eroare, nu ai cum sa fii infectios daca ai fost vaccinat. E rupta exact conexiunea. Organismul care ajunge sa fie expus la virus, dar a fost vaccinat, nu mai apuca sa multiplice si sa produca virusuri noi pentru ca stie sa le recunoasca si sa le distruga", spune Razvan Chereches, int-un interviu pentru ziare.com.

De ce niciun vaccin nu protejeaza 100%?

"Sunt sanse sa ai vaccinul si sa nu fii protejat. Sanse de 5-6%. Motivul pentru care nu esti acoperit e ca exista o problema de transcriere. Adica mARN-ul care ti-a fost transmis nu a invatat... fie nu s-au produs proteinele ca lumea, fie nu a invatat sistemul imun sa produca anticorpi. Exista intr-adevar si imunitate nespecifica si e greu de spus la cei 5-6% la care nu a functionat vaccinul de ce nu a functionat. Pentru ca s-ar putea ca organismul sa se fi uitat la mARN si sa zica: ce fac cu asta? Nu stiu sa-l interpretez. Si atunci nu s-au sintetizat proteinele. Noi nu avem la nivelul acesta de analize sa stim de ce. Ceea ce stim e ca 5-6% nu este acoperit", mai spune acesta.