Moscova nu se teme de epidemia de coronavirus: Mii de oameni, adunati in Piata Rosie, la o parada militara

Autoritatile ruse au organizat miercuri o importanta defilare militara in Piata Rosie pentru a marca 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial in Europa, in pofida riscului ridicat ca acest eveniment in masa sa duca la recrudescenta epidemiei de COVID-19, noteaza DPA, citata de Agerpres.

