Monica Pop: „Metastazele mele au apărut după episodul cu DNA”

„Am siguranța că metastazele mele hepatice, care au fost două, au apărut după acest episod cu DNA-ul. Sigur, pentru că a merge la DNA nu este o bucurie pentru nimeni. Chiar dacă știam că am dreptate, dar asta cu dreptatea… Dar mersul acolo nu e ceva vesel. Iar verdictul a venit abia după vreun an. Am făcut o metastază hepatică și sunt sigură că e de acolo. Deci stresul îngrozitor de acolo s-a transformat în asta și eu sper că domnul Voiculescu și toți cei care au făcut rău vor plăti într-o zi.

Dacă eu îmi pierd viața mâine, mie să-mi ia tot ce se poate ca să salveze alt om, transplantul este de mare viitor.”, a declarat medicul Monica Pop.