Monica Anisie: „Sperăm să fim responsabili în primul rând ca societate”

Monica Anisie: „ Aici nu este vorba numai de gestionarea de către directori a situației pandemiei. Este un moment în care cu toți trebuie să ne asumăm să respectăm niște reguli. Profesorii verifică efectiv în școli, trebuie să stea printre elevi, să vadă dacă respect elevii regulile. Directorii școlillor și personalul din școli verifică dacă se respectă regulile sanitare. (…) Inspectoratele Școlare sunt în procedură de achiziție. (…) Atunci când o unitate de învățământ nu are ce îi trebuie (electronice și medicale), inspectoratul are rolul să intervină. (…) Activitatea se desfășoară în conformitate cu regulile sanitare. (…) Sperăm să fim responsabili în primul rând ca societate. (…) Deocamdată am închis Argeșul, Mureșul, Bucureștiul și Ilfovul. Aici am distribut toate tabletele.”