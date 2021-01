Moment istoric: Transfer de putere la Washington. Ceremonia de învestire a președintelui ales - Joe Biden a depus JURĂMÂNTUL: ”Dragi americani, este ziua Americii, este ziua democrației”

Mai mulţi lideri republicani-cheie au venit la Capitoliu pentru a participa la ceremonia de învestitură, pentru a da un semnal de unitate şi de sprijin pentru un transfer paşnic de putere în pofida absenţei fostului preşedinte Donald Trump.

În cadrul ceremoniei, Lady Gaga a cântat imnul naţional și a dat startul întregului spectacol.

Preşedintele ales al SUA, Joe Biden, a depus jurământul pe o Biblie care aparţine familiei sale din 1893 şi care a fost folosită şi la învestirea sa ca vicepreşedinte în 2009 şi 2013. Această Biblie a fost de asemenea folosită de fiecare dată când a fost învestit senator al SUA. Biblia are o cruce celtică pe copertă.

”Dragi americani, este ziua Americii, este ziua democrației americane, este o zi a speranței. America a făcut față schimbărilor. Astăzi celebrăm nu doar triumful unui candidat, ci o cauză a democrației. Poporul, voința poporului a fost ascultată și a fost pusă în practică. Am înțeles din nou că democrația este prețioasă, este fragilă, iar în acest moment democrația a ieșit la suprafață. De astăzi, pe acest pământ sfânt, unde în urmă cu câteva zile violența a zguduit fundația acestei națiuni, ne-am revenit ca o națiune, sub Dumnezeu, indivizibilă, pentru un transfer pașnic de putere, așa cum o facem de câteva secole, privind cu încredere înainte la modul nostru american de viață neliniștit și optimist”, acestea au fost primele cuvinte ale președintelui Joe Biden.

”Este o natiune formata din ceteteni buni. Timp de secole am muncit să ajungem aici, dar inca mai avem multe de facut, multe de reparat, multe de construit, multe de vindecat.

Abraham Lincoln a semnat Declarația de Independență acum peste 100 de ani și a zis că numele său va rămâne în istorie pentru această lege. În această zi de ianuarie, speranța mea este în unirea națiunii. Rog americanii să se alăture acestei cauze pentru a înfrunta pericolele, extremismul, violența, bolile. Le putem învinge cu unitate, putem crea locuri de muncă cu unitate, putem duce copiii la școli sigure, putem învinge virusul, putem reconstrui clasa mijlocie, putem să facem din SUA o nouă forță de conducere în lume.

Am avut multe probleme în istorie care ne-au divizat. Victoria nu e niciodată sigură. Multe probleme ne-au încercat, dar întotdeauna am învins uniți. Am dus totul înainte și putem face lucrul acesta și acum. Istoria și credința ne-au arătat unitatea. Ne putem trata cu demnitate și cu respect. Ne putem uni forțele pentru a scădea temperaturile. Fără unitate, nu există decât haos. Acum este un moment istoric. Avem provocarea unei crize, iar unitatea este calea de a merge înainte.

Niciodată nu vom eșua în SUA dacă vom fi uniți. Astfel, astăzi, în aceste clipe, în acest loc, haideți să o luăm de la capăt, să începem să ne auzim unii pe alții, să ne respectăm. Nimeni nu trebuie să fie ca un foc care distruge totul în cale. Orice neînțelegere nu duce la război. Există lucruri manipulate și create. Dragii mei americani, trebuie să fim diferiți, trebuie să fim mai buni de-atât. Uitați-vă în jur, stăm în fața Capitoliului. Am îndurat multe, dar am câștigat.

Avem primul vicepreședinte de culoare din istoria SUA, lucrurile s-au schimbat. Suntem lângă cimitirul Arlington, suntem aici la câteva zile după ce o mulțime de oameni a încercat să oprească democrația. Acest lucru nu s-a întâmplat și nu se va întâmpla vreodată! Mulțumesc celor care ne-au susținut. Pentru cei care nu ne-au susținut, vă spun să vă uitați la mine. Chiar dacă avem divergențe, aceasta este democrația. Ascultați la mine, neînțelegerile nu trebuie să ducă la dezbinare. Promit că voi vi președinte pentru toți americanii. Promit că o să lucrez din răsputeri și pentru cei care nu m-au votat. În urmă cu multe secole, Sf. Augustin a spus că oamenii sunt definiți după trăsături comune. Americanii sunt definiți de iubire.

În ultimele luni am avut o realitate dureroasă. Au existat minciuni din partea unor lideri care au promis să apere Constituția. Înțeleg că mulți dintre americani se uită la viitor cu frică, înțeleg să se tem pentru locurile lor de muncă.

Pentru cei din afara granițelor, vă spun că America a fost pusă la încercare. Ne vom repara alianțele, vom colabora din nou cu întreaga lume. Vom conduce prin puterea exemplului, vom fi un exemplu pentru alții. Vom fi un partener pentru pace, progres și securitate. Am făcut atât de multe în istoria noastră. În nume de președinte vă rog să ținem un moment de reculegere pentru cei care au murit din cauza pandemiei. Sunt peste 400.000 de americani morți, trebuie să ne amintim de ei, să le aducem un omagiu. Haideți să spunem o rugăciune, în tăcere, pentru cei care au murit. Amin.

Oameni, acestea sunt vremuri grele. Am avut un virus, un atac la democrație, rasism sistemic. Fiecare dintre aceste lucruri ne provoacă, dar noi le-am înfruntat pe toate la un loc. Acum vom fi din nou testați, ce vom face? Ne vom ridica. Este cu siguranță, vă promit. Noi vom fi judecați în funcție de cum vom rezolva această cascadă de provocări. Ne vom îndeplini obligațiile. Eu cred că vom reuși! Împreună, vom scrie cel mai minunat capitol din istoria Americii”, a mai spus noul președinte al Americii.

„Jur solemn că voi fi cu bună credință președinte al SUA și voi încerca din răsputeri să conserv, protejez și apăr Constituția Statelor Unite, așa să-mi ajute Dumnezeu”, a jurat Joe Biden, devenind al 46-lea președinte american din istorie.

Kamala Harris - prima femeie de culoare care a devenit vicepreşedinte al SUA

Kamala Harris a depus jurământul de învestire în funcţia de vicepreşedinte al Statelor Unite, în faţa primului judecător hispanic din istoria Curţii Supreme, Sonia Sotomayor, devenind astfel prima femeie care deţine acestă funcţie în istoria SUA.

Harris, în vârstă de 56 de ani, fost senator de California, intră în istorie drept prima femeie, prima femeie de culoare şi prima femeie cu origini asiatice care ocupă funcţia de vicepreşedinte al SUA.

„Astăzi este ziua când democraţia americană se ridică singură de jos, se scutură de praf şi face ce a făcut dintotdeauna”, a spus Amy Klobuchar, senator al Partidului Democrat.

Senatorul republican Ray Blunt a declarat că atacul de la Capitoliu de pe 6 ianuarie „ne aminteşte că un guvern construit pentru a menţine echilibrul este atât fragil, cât şi rezilient”.