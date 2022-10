Mohammad Murad: Când ajung acolo, politicienii își pun vată în urechi și nu fac nimic

„Când ajung acolo, politicienii își pun vată în urechi si nu fac nimic. Și au 10 consilieri care le spun că sunt minunaț”, a afirmat omul de afaceri Mohammad Murad, invitat special la Culisele statului paralel, la Realitatea PLUS.

Despre renunțarea la colaborarea cu George Simion, Mohammad Murad a explicat că reconstrucția României are nevoie de oameni noi.

Mohammad Murad: George Simion are 50 de generali, în rezervă. Cuvântul magic este: Ai grijă!

„Am învățat un lucru prin 2014. Când se întâlnea un om de afaceri cu un politician era clar că îi dă bani, omul de afaceri, politicianului. Întâlnirile mele cu George Simion au fost normale, am avut ocazia să-l cunosc. L-am primit cu mare placere, l-am ascultat, avea idei să facă ceva pentru țară. Pentru mine, orice, oricine are un mic potențial, e important să învăț de la el. Indiferent a cui e initiativa, să fie cu folos, că România are nevoie de o reconstrucție”, a declarat Mohammad Murad, la Culisele statului paralel.

Întrebat despre afirmația făcută în legătură cu cei 50 de generali care s-ar afla în spatele liderului AUR - George Simion, Mohammad Murad a confirmat. Omul de afaceri a declarat într-un interviu, la Gândul, că G. Simion „are vreo 20-30-50 de generali, unul îi spune la o ureche ceva, unul altceva. Când vrei să devii om politic, apar oameni în special în zona aia care încep să spună: ai grijă, vezi că e cutare, nu e ok”.

„Ați vorbit foarte frumos, dar ați spus un lucru care m-a șocat. Am avut o relație echilibrată cu G. Simion până când, după nunta lui, am făcut afirmația că în anturajul său se află niște generali. Ați spus că sunt vreo 20-50 de generali?”, l-a întrebat Anca Alexandrescu.

Mohammad Murad a confirmat: „Sunt 50, și politici, pompieri, armata. Cel putin 50. În rezervă”.

„În jurul oricarei persoane care are un mic succes vin oameni care-ți dau sfaturi. Provin din zona respectivă. Cuvântul magic este întotdeauna: Ai grijă. Trăim cu o frică. Mie mi s-a spus de multe ori, prieteni apropiați, nu te lansa în politică. Tot generali sau colonei mi-au spus asta”, a explicat Mohammad Murad.

„Eu nu fac nimic de generali, nu de frica lor. Ei vin să dea sfaturi. Orice om care are experiență în viata, ca și mine, simte nevoia ca experiența lui să o dea celor care vin din spate. Ce mă miră pe mine e că parca eu aș trăi în România și restul în altă parte...”, a adăugat Mohammad Murad.

Analistul politic Dorin Iacob a intervenit și a punctat că „dacă un general în rezervă vine în mediul politic și dă niște sfaturi este un aspect, dar un procuror care are putere să te aresteze vine să-ți șoptească un sfat, diferența este foarte mare”.

Mohammad Murad: Pe vremea lui Ceaușescu nu erau mâncare, săpun, șampon, ca să nu gândească mult lumea. Acum s-a schimbat tactica

„Oamenii au învățat să trăiască din informațiile pe care le au. Am toată stima pentru ei. Până în 90 erau patrioți. Dar lumea s-a schimbat. România are nevoie de o altă gândire. De 30 de ani vorbim același lucru. Pe vremea lui Ceaușescu nu era mâncare, nu erau produsele necesare - săpun, șampon, ca lumea să nu gândească mult. Acum s-a schimbat tactica. Se aruncă un subiect, toată lumea se învârte.., dar de fapt e altceva. Eu nu înțeleg de ce nu există cineva care să spună lucrurilor pe nume. De ce ne tot învârtim?”, a declarat Mohammad Murad.

De ce a ales Mohammad Murad ALDE și a renunțat la PER și George Simion

Omul de afaceri Mohammad Murad a explicat de ce a ales ALDE, unde a fost ales copreședinte, alături de Varujan Vosganian și Mircea Minea la congresul partidului de la sfârșitul săptămânii trecute.

„De ce v-ati dus către ALDE, părea că vreți să construiți ceva cu George Simion”, l-a întrebat Anca Alexandrescu pe Mohammad Murad.

„PER are 25-30 de ani, am încercat să schimb, gândind că se poate discuta, construi, și nu sunt interese la nivel de persoană, individ. E nevoie de altă deschidere. Funcții pe competență. Am încercat, și am văzut că sunt conservatori și se mișcă greu. Eu sunt un jucător, vreau viteză. Interesul meu nu e să ajung în Parlament”, a mai spus Mohammad Murad, miercuri seară, la Culisele statului paralel.