Mobilizare masivă în ziua alegerilor parlamentare. Ministrul de Interne, anunț important pentru români

"In ceea ce priveste stadiul pregatirii alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, in toate judetele, activitatile s-au desfasurat conform planului calendaristic aprobat de catre Guvern. Toate termenele prevazute in calendar au fost respectate, fara a avea sincope sau disfunctionalitati care sa afecte procesul de organizare.

Potrivit ministrului, pentru procesul electoral din 6 decembrie, MAI a achizitionat si distribuite catre Institutiile prefectului peste 8,22 milioane de masti chirurgicale, peste 3,3 milioane de manusi si 50.000 de litri de substante de substante pentru dezinfectia mainilor.

Totodata, MAI a finalizat si procedurile de achizitie pentru timbrele autocolante si stampilele cu mentiunea "VOTAT".

Buletinele de vot, precum si celelalte materiale necesare votarii vor fi predate catre presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare potrivit graficului realizat la nivelul Institutiei prefectului.

"Efectivele MAI vor aisigura sigura si protectie celor 18.802 de sectii de votare, iar in ziua votului - pentru siguranta procesului de votare - vor fi prezente la datorie peste 40.000 de efective ale MAI. Masurile organizatorice pe care le-am stabilit din timp si evaluarile permanente pe care le-am facut au permis asigurarea unui climat de siguranta in toata aceasta perioada electorala. Pot sa garantez pentru toti cetatenii ca acest climat de ordine si siguranta publica se va pastra pana la finalul campaniei electorale, dar si in ziua votului. Am solicitat angajatilor MAI sa de dovada de celeritate in rezolvarea tuturor sesizarilor, echidistanta si profesionalism, indiferent de calitatea persoanelor implicate astfel incat aceste alegeri sa se desfasoare ireprosabil. Am incredere ca echipa din MAI, care a confirmat in repetate randuri ca poate indeplini cu rezultate foarte bune actiunile incredinta, va reusi si de aceasta data sa isi duca la bun-sfarsit misiunea", a mai spus Vela.

El i-a asigurat pe cetateni ca masurile de protectie sanitara din sectiile de votare sunt aplicate si respectate, astfel incat procesul electoral sa se desfasoare in siguranta.

"Suntem in legatura cu toate autoritatile locale, astfel incat ziua votului sa fie si sigura, si importanta pentru fiecare roman", a mai spus liberalul.