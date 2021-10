Florin Cîțu ar putea fi vizat de un nou dosar la DNA. George Simion îl acuză pe premier că a încercat să mituiască parlamentarii AUR pentru a nu vota moțiunea de cenzură. Parlamentarii AUR au mers la Direcția Națioală Anticorupție pentru a depune plângere și susțin că au inclusiv înregistrări audio și video când susținătorii lui Florin Cîțu promiteau funcții în schimbul neprezentării la moțiunea de cenzură.

Claudiu Târizu, co-președintele AUR, spune că este penibil că cei de la PNL s-au gîndit să mituiască un parlamentar AUR, partid declarat împotriva celor de la putere. Acesta mai spune că, mai mult ca sigur, au existat încercări de mituire și la alți parlamentari.

„Sunt surprins că a existat atât de puțină perspicacitate la PNL, încât să încerce să cumpere un parlamentar de la AUR. Nu pentru că nu suntem incoruptibili, ci pentru că este clară hotărârea noastră de a dărâma acest guvern. Cum era să dăm înapoi, atunci când am fost în prima linie de la începutul sesiunii parlamentare, atunci când am depus moțiunea și am și citit-o. Era clar că suntem hotărâți cu demiterea. Ne-au considerat mai slabi, un fel de boboci ai Parlamentului. Ei știu că așa a mers treaba de aproape 32 de ani și s-au gândit că nu om fi noi, cei de la AUR, altfel. Sper că e o supriză plăcută pentru mulți oameni, care să vadă că mai există și altceva în politica de la noi. Probabil că nu suntem singurii cărora li s-a făcut această propunere. El nu venea de capul lui, era un emisr trimis să vadă dacă este teren fertil. Nu era în interesul lui direct să rămână Cîțu la guvernare. A venit acolo îndemnat de la nivel înalt. Avea și acest mic mandatar, Șandru, de la nivel înalt. Știu că au pus mâna pe telefon mulți din echipa Cîțu. Ar fi bine să iasă și parlamentari de la alte partide, caree să spună că au fost contactați. Știu, până acum, de Alina Gorhiu și Raluca Turcan. Nici măcar Cîțu nu e important. El este fața unui sistem care complotează împotriva României de 30 de ani, care a ridicat oameni șantajabil la putere.”, a declarat Claudiu Târziu în emisiunea „Legile Puterii” de la REALITATEA PLUS.

Horațiu Buzatu membru PNL, spune că este pentru prima oară când o încercare de mituire a unui parlamentar ies la iveală, până acum existând doar presupuneri.

„Cu sau fără parlamentarii PNL, este clar, Cîțu pică. Până acum, au existat tot felul de presupuneri că se cumpără parlamentari, că se scot bani de la buget pentru lucrări în teritoriu, iar parlamentarul să se ducă să se laude pe acolo, ori vreun primar, apropiat al unui parlamentar, să primească bani pentru nu știu ce lucrare. Este pentru prima oară când sistemul corupt este demascat. Sper ca, măcar acum, să aibă curajul să ducă la bun sfârșit la această problemă, dar mi-e că și acest moment va fi ascuns”, a declarat liberalul Horațiu Buzatu în emisiunea „Legile Puterii” de la REALITATEA PLUS.