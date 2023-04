Medicul stomatolog în vârstă de 26 de ani a ajuns în atenția poliției după ce, în urmă cu doar câteva luni, fosta miss România a reclamat modul în care a fost tratată de acesta. Tânăra de 26 de ani l-a acuzat de malpraxis. Ea a povestit că a fost la un pas să rămână fără dantură după o banală durere de măsea. Ea susține că respectivul medic i-a scos măseaua fără să-i fi făcut o radiografie, iar de a doua zi a început să se simtă din ce în ce mai rău. După câteva ore a ajuns de urgență la chirurgie cu infecție extinsă.

”Timp de 3 zile mi-a spus că sunt bine, că e normal să fiu umflată și să stau liniștită și să pun gheață că îmi trece... efectiv, plângând de dureri în timp ce mi se umflase fața, gâtul, pieptul(...) Decid să merg la alt medic... Ajung, mă vede și după 10 secunde mă trimite la chirurgie de urgență. Ajung la urgențe să mi se spună că am venit destul de târziu, că trebuie să mă operez și că o să încep zilnic să merg la drenaj printr-un tub pe care mi l-au cusut sub limbă pentru acest abces mandibular.”, a declarat tânăra.

Acum, cetățeanul sirian care trata pacienții fără drept de practică a fost ridicat în urma perchezițiilor și dus la audieri. Un alt bărbat, tot cu cetățenie siriană, care îl ajuta pe medicul fals, dar care avea drept de practică, a fost reținut în acest caz. Amândoi sunt cercetați pentru înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități și fals în înscrisuri.

"De la o simplă durere de măsea s-a ajuns la o operație în toată regula. Nu mai puteam să suport durerea, am apelat la o clinică. L-am cunoscut pe acest domn, am ales extracția măselei. S-a ajuns la infecție, m-a mințit 3 zile că sunt în regulă, nu puteam să mănânc, să vorbesc, infecția s-a extins la gât, trahee, în câteva zile puteam chiar să mor.

Am făcut plângere câteva zile, după ce am avut o operație. M-am dus la el să-i arăt și să-i cer câteva explicații. Mi-a spus că nu mă cunoaște, că nu m-a operat el. Așa că am apelat la poliție", a explicat fosta miss România.