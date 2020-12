Miron Mitrea: „Eu am bănuit de săptămâna trecută că Ludovic Orban nu și-a pierdut susținerea în interiorul PNL”

Miron Mitrea: „Politica de cel putin 15 ani se face mai mult in media decat in partide. USR-ul a folosit bine social-media ca sa se formeze. (…) USRPLUS incearca sa faca ordine in curtea altui partid politic. (…) Eu nu am acceptat niciodata sa primesc oameni pe functie, teleghidati. (…) Nu cred ca un partid, daca este serios, trebuie sa accepte ca alt partid sa ii spuna pe cine sa puna in functie. (…) Eu am banuit de saptamana trecuta ca Ludovic Orban nu si-a pierdut sustinerea in interiorul PNL. (…) UDMR in formula Orban prim-ministru, Barna la Camera si Citu la Senat, castiga inca un minister. Cred ca pentru presedintele Klaus Iohannis Florin Citu la Senat nu e o idee proasta. (…) USRPLUS are o problema in interior, sunt inca doua partide, inca nu s-au unit. Klaus Iohannis cred ca vrea sa vada cum se asaza apele, asteapta. (…) PSD este castigator pe linie, a castigat alegerile. PSD-ul este rational in aceste negocieri, chiar daca a venit cu o propunere nerealista, aceea sa faci un guvern de uniune nationala. (…) Marcel Ciolacu nu este omul gesturilor spectaculoase. (…) Am speranta ca va promova oamenii din organizatiile care au castigat alegerile. Ce face Ciolacu este bine, la fel de bine este ce face Orban. Isi conduc bine partidele. ”

Consultantul politic a vorbit și despre partidele cu experiență din alianța de centru-dreapta.

Miron Mitrea: „Partidele cu experienta reusesc sa ascunda ciolaneala. (…) Totdeauna exista un mix de interese personale in politica. Acest cinism exista. (…) In coalitie exista un partid cu multa experienta, UDMR. Ei nu se vad. (…) PNL are si el multa experienta si reuseste sa pastreze impresia unui partid interesat. La USRPLUS se vede lupta intre cele doua gasti din interior. (…) USRPLUS si-a pierdut imaginea de partid nou. (…) Nu reusesc sa dea impresia, in negocierile cu PNL, ca vor binele tarii. (…) Principalul vinovat de situatia asta este USR-ul.”

La final, Miron Mitrea a analizat și contextul numirii premierului interimar, generalul Nicolae Ciucă.

Miron Mitrea: „Generalul Ciuca are o cariera ireprosabila. (…) Domnul general este politician astazi. (…) Generalul Ciuca a dat dovada de inabilitate cand a ajuns la Piata Victoria. (…) Cred ca este foarte complicat sa explice presedintele partenerilor externi ca punem un general in functia de premier. (…) Cand l-a numit interimar, cred ca presedintele a vrut sa-l numeasca premier si dupa alegeri. (…) Cel mai probabil ca dupa ciolaneala USR-ista Ludovic Orban sa revina la Palatul Victoria. (…) Eu sper ca maine - poimaine USRPLUS si PNL sa inchida negocieri